Swisslog baut Fulfillment-Anlage für Rohlik aus

Swisslog, ein Schweizer Automatisierungsspezialist im Bereich Lagerlogistik, hat zwei Aufträge von Rohlik bekommen, einem E-Grocery-Unternehmen mit Hauptsitz in Tschechien. Rohlik investiert derzeit 45 Millionen Euro in Neuerungen in der Logistik, die Automatisierungslösungen sind Teil davon.



„Um der steigenden Online-Nachfrage gerecht zu werden, ist die Automatisierung von Warenflüssen unabdingbar“, sagt Jens Schmale, Geschäftsführer von Swisslog in Dortmund. „Im Vergleich zur manuellen Auftragsbearbeitung, bei der Mitarbeiter online georderte Artikel aus Supermarktregalen kommissionieren, ermöglichen automatische Intralogistiktechnologien eine erhebliche Steigerung der Produktivität und tragen zugleich zur Entlastung der Mitarbeiter bei.“

„Für die letzte Meile prädestiniert“



Ein expandierendes E-Grocery-Geschäft benötigt laut Schmale Micro-Fulfillment-Center und größere Hubs – auch um flexibel zu bleiben und auf Auftragsspitzen richtig reagieren zu können. „Ausgestattet mit Automatisierungs-, Roboter- und Softwaretechnologien sind diese Fulfillment-Center sowohl zur Vorbereitung der Auslieferung auf der letzten Meile als auch für den Service Click & Collect prädestiniert.“

https://youtu.be/L1esnxaEI_0



Rohlik zählt über 850.000 Kunden in Tschechien, Ungarn, Österreich und Deutschland. Zur Unternehmensgruppe gehören rohlik.cz, kifli.hu, gurkerl.at. 2020 wurde ein Umsatzwachstum von 101 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt. Das Ziel der aktuellen Investitionen in die Logistik ist, die Lagerflächen, sowohl im Normal- als auch im Kühltemperaturbereich um mehr als 60 Prozent zu vergrößern, die Kommissionierleistung zu verdreifachen, sowie Nachschub und Inventur zu rationalisieren.



Von Swisslog kommt nun eine Fulfillment-Anlage bei rohlik.cz in Prag, die Ende 2023 in Betrieb gehen soll, sowie eine weitere bei gurkerl.at in Wien. In beiden E-Grocery-Centern kommen je ein AutoStore-System, die modulare Fördertechnik QuickMove sowie SynQ, das Warehouse-Management-System von Swisslog, zum Einsatz. In Prag installiert Swisslog außerdem ein CycloneCarrier Shuttle-System.