TGW liefert FlashPick-System an Dassy

Im belgischen Brügge erweitert TGW das bestehende Fulfillment Center von Dassy professional workwear mit einem hochautomatisierten FlashPick-System. Der Spezialist für Arbeits- und Berufsbekleidung will damit seine Auslieferungen beschleunigen und die Produktivität seiner Prozesse steigern.

Dassy ist eine der führenden europäischen Marken für hochwertige Arbeits- und Berufsbekleidung und ist heute in 20 Ländern tätig, wo über 1.000 Fachhändler beliefert werden. Das Sortiment ist für verschiedene Sektoren ausgelegt – von der Logistik über Handwerk bis hin zum Straßenbau. Im Distributionszentrum in Brügge sind dabei jederzeit rund 800.000 Artikel auf Lager. Dabei handelt es sich um Arbeitsjacken und -hosen, Schutzausrüstung oder Sicherheitsschuhe.

Flexibel mit FlashPick

TGW erweitert die bestehende Intralogistik mit FlashPick – der laut Unternehmensangaben smarten Komplettlösung für die automatische Einzelstückkommissionierung. Der beschleunigte Durchlauf ermöglicht eine schnellere Auslieferung bzw. eine spätere Bestellannahme. Im Wareneingang öffnet ein TGW-Roboter zunächst vollautomatisch alle ankommenden Kartons, bevor sie auf Tablaren platziert und in das dreigassige Shuttle-System mit mehr als 50.000 Stellplätzen eingelagert werden. Bestellungen kommen zu PickCenter One Kommissionier-Arbeitsplätzen und von dort in den Versandbereich.

„Die TGW-Lösung kombiniert hohe Leistung mit intelligenter Software und hoher Zuverlässigkeit“, erklärt Hans de Sutter, Managing Director bei TGW Benelux. Im Wirtschaftsjahr 2019/2020 erzielte TGW einen Gesamtumsatz von 835,8 Millionen Euro.