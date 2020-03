Thomas Nowak wird CFO und COO bei ProGlove

Thomas Nowak ist ein ausgewiesener Kenner der Tech-Szene und kann mit mehr als 25 Jahren internationaler Führungserfahrung aufwarten.

Nach der Promotion in Betriebswirtschaftslehre begann Nowak seine Karriere als Manager „Corporate Controlling & Development“ bei der Hoechst AG. Später begründete er als Founding-CEO den Bereich „Partner Markets“ bei Vodafone.

Als CFO war Nowak für Vodafone in Holland, dem Vereinigten Königreich und Deutschland verantwortlich. Von 2013 bis 2016 hielt Nowak zudem einen Sitz im Aufsichtsrat von Kabel Deutschland und führte den Vorsitz des „Audit Committee“ der Vodafone-Tochter. Zuletzt war Nowak als CFO bei PowerCloud, einem Energie-Startup, unter Vertrag.

„Versiert in internationalem Umfeld"

„Ich kenne und schätze Thomas besonders durch unsere gemeinsame Zeit bei TeamViewer“, sagt CEO Andreas König. „Mir war es extrem wichtig, einen CFO und COO an Bord zu holen, der in einem internationalen Umfeld versiert ist. Denn so schön Wachstumsgeschichten wie unsere auch sind, sie erfordern eben auch internationale Erfahrung, um die anfallenden Prozesse zu steuern.“