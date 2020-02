Thomas Ziegler leitet JCL Logistics Austria

Seit 1. Februar 2020 ist Thomas Ziegler (44) CEO der JCL Logistics Austria GmbH. In dieser Funktion wird der Logistikexperte alle Produkte der JCL Logistics Gruppe in Österreich vertreten.

Ziegler war zuletzt rund sechs Jahre als Geschäftsleiter bei DB Schenker in Hörsching im Einsatz. Davor sammelte der gelernte Speditionskaufmann und studierte Logistikmanager seine Erfahrungen in verschiedenen Positionen als Projekt und Supply Chain Manager sowie als Geschäftsführer in der Automobillogistik (Gefco).