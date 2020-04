Transporeon startet Webcast-Serie

„Mastering Pandemic Challenges in Logistics Networks“: Die Transportmanagement-Plattform Transporeon informiert drei Mal wöchentlich in englischsprachigen Podcasts über wichtige Entwicklungen bei Straßentransporten, Luft- und Seefracht.

- Im Live-Webcast „Q&As: Mastering Pandemic Challenges“ geben Transporeon-Experten für die verschiedenen Verkehrsträger, den Spotmarkt, Realtime-Visibility und Echtzeit-Datenanalyse jeden Montag Einblick in ihr Spezialgebiet und beantworten Fragen der Teilnehmer.

- Am Mittwoch geht es beim Live-Webcast „Update on road transportation“ um die aktuelle Situation bei Volumen, Preisen und Kapazitäten für Straßentransporte. Die Inhouse-Experten von Transporeon liefern Informationen zu ganz Europa, einzelnen Ländern und ausgewählten grenzüberschreitenden Transportrouten. Angebot und Nachfrage am Kontrakt- und Spotmarkt werden erörtert und ein Blick auf einzelne Industrien geworfen.

- Jeweils am Freitag stehen dann noch die Containerschifffahrt und der Luftfrachtmarkt im Fokus – beim Live-Webcast „Update on air & ocean freight“.

Die Anmeldung erfolgt auf der Website von Transporeon unter Wissen/Corona Update. Hier sind auch Aufzeichnungen der letzten Webcasts verfügbar.