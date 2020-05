Transporte heimischer Frächter sind 2019 gestiegen

Im Vorjahr sind die Transporte der österreichischen Frächter im heimischen Straßengüterverkehr angestiegen. Das Transportaufkommen wuchs um 2,3 Prozent auf 402,2 Millionen Tonnen. Die Transportleistung der inländischen Unternehmen in Österreich stieg ebenfalls weiter an um 1,7 Prozent auf 18,9 Milliarden Tonnenkilometer (tkm), wie die Statistik Austria am Mittwoch bekannt gab.

Im Inlandverkehr wuchs das Transportaufkommen 2019 um 2,7 Prozent auf 377,3 Millionen Tonnen – womit 93,8 Prozent der gesamten durch heimische Firmen beförderten Tonnage auf den Inlandverkehr entfielen. Dabei gab es bei Wegstrecken bis zu 80 Kilometern einen Anstieg (320,9 Millionen Tonnen; +2,9 Prozent), ihr Anteil betrug 85,0 Prozent.

Steigerungen auch im Ausland

Anders als 2018 stieg 2019 die Transportleistung der heimischen Unternehmen außerhalb Österreichs, nämlich um 6,0 Prozent auf 7,6 Milliarden tkm. Insgesamt wickelten österreichische Unternehmen im Straßengüterverkehr 30,1 Millionen beladene Fahrten ab.

Nur heimische Frächter erfasst

Diese Statistik sagt nichts darüber aus, wie viele Lkw 2019 auf Österreichs Straßen unterwegs waren, da ausgeflaggte Lkw und ausländische Frächter nicht erfasst sind. Das 2018 auf Österreichs Straßen von in- und ausländischen Güterkraftfahrzeugen erbrachte Transportaufkommen betrug laut Statistik Austria in Summe 574,0 Millionen Tonnen (+3,1 Prozent). Zahlen für 2019 werden im Herbst publiziert. (apa/red)