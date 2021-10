Transporteure fordern UNO auf, "Krise der Lieferkette" zu beenden

In einem offenen Brief, der am Tag der Generaldebatte der UNGA in New York veröffentlicht wurde, appellieren die Internationale Straßentransport-Union (IRU), der Internationale Luftverkehrsverband (IATA), die Internationale Schifffahrtskammer (ICS) und die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) dringend an die Regierungschefs der Welt, die Freizügigkeit der Transportarbeiter wiederherzustellen.

Die Verkehrsbeschäftigten hätten während der gesamten Pandemie den Welthandel am Laufen gehalten, doch die Pandemie habe einen hohen menschlichen Tribut gefordert. Auf dem Höhepunkt der Besatzungskrise hätten 400.000 Seeleute ihre Schiffe nicht verlassen können, einige arbeiteten bis zu 18 Monate über ihren ursprünglichen Vertrag hinaus. Der Flugverkehr wurde eingeschränkt, und die Beschäftigten in der Luftfahrt hätten sich mit uneinheitlichen Grenz- und Reisebestimmungen, Einschränkungen und Impfvorschriften konfrontiert gesehen. Zusätzliche, systematische und unvorhersehbare Kontrollen an den Straßengrenzen hätten dazu geführt, dass Lkw-Fahrer gezwungen waren, manchmal zu Tausenden und wochenlang in unhygienischen Verhältnissen ohne angemessene Einrichtungen zu warten, bevor sie ihre Fahrten beenden und nach Hause zurückkehren konnten.

Die globalen Versorgungsketten beginnen zu bröckeln, da die seit zwei Jahren andauernde Belastung der Transportarbeiter ihren Tribut fordert, so der Inhalt des Briefes. Die Verkehrschefs warnten, dass die Staaten nicht zugehört und keine entschlossenen und koordinierten Maßnahmen ergriffen haben, und forderten die Regierungschefs auf, die Schuldzuweisungen innerhalb und zwischen den Regierungen zu beenden und die Krise zu lösen, bevor die bevorstehende Urlaubssaison die Frachtnachfrage wieder ansteigen lässt und die Lieferketten weiter unter Druck setzt.

Die Verbände vertreten einen Welthandelswert von mehr als 20 Billionen Dollar pro Jahr und 65 Millionen Beschäftigte im globalen Transportwesen sowie mehr als 3,5 Millionen Straßengüterverkehrs- und Luftfahrtunternehmen und mehr als 80 % der Welthandelsflotte.

Das Schreiben enthält einige Forderungen: Etwa eine vorrangige Behandlung von Transportarbeitern mit von der WHO anerkannten Impfstoffen und die Schaffung eines standardisierten Verfahrens für den Nachweis von Gesundheitszeugnissen. In allen Verkehrssektoren herrsche ebenfalls ein Mangel an Arbeitskräften, es werde erwartet, dass aufgrund der schlechten Behandlung, die Millionen von Menschen während der Pandemie erfahren haben, noch mehr ausscheiden werden, wodurch die Lieferkette noch stärker gefährdet ist, so die Transporteure.

Während der gesamten Pandemie wären die Verkehrsministerien nicht in der Lage gewesen, mit den Gesundheitsministerien zusammenzuarbeiten, um die Art und Weise zu verbessern, in der die Transportarbeiter durch Reisebeschränkungen behandelt werden. Wenn die Regierungschefs keine Änderungen vornähmen, werde die humanitäre Krise und die Krise in der Versorgungskette auf unbestimmte Zeit andauern und noch mehr Not verursachen, so die Kritik.