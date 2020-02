Trapo: Lückenschluss

Das Trapo Ladungs System (TLS) ist eine vollautomatische Logistiklösung für die effiziente, kostengünstige und sichere Be- und Entladung von Lkw und Containern mit Paletten. Mit der branchenübergreifenden Lösung will die Trapo AG die Lücke zwischen Warehouse und Verladerampe schließen.

In Funktion und Ausführung ist das TLS bereits zum Patent angemeldet: Der raumsparende Autobelader ist nur 4,30 Meter lang, 1,30 Meter hoch und kann je Reihe bis zu 3,6 Tonnen Nutzlast aufnehmen. Optional kann das TLS auf Schienen gesetzt werden und bewegt sich so quer zur Verladeachse, um dadurch mehrere Hubs zu bedienen. Integrieren lässt es sich in jedes Produktions-, Lager- und Sequenzierungssystem. Je nach Anforderung agieren zugleich mehrere TLS in einer Ladezone. Damit der Autobelader auch in High-Care-Bereichen wie der Lebensmittelindustrie, Pharmazeutischen Industrie und Medizintechnik eingesetzt werden kann, bietet Trapo alle Komponenten auch in Edelstahl an.

Die Beladung von Lkw und Containern mit Paletten erfolgt in vier Sequenzen. Zunächst werden Paletten auf dem stationären Teil des TLS nebeneinander in Reihen platziert. Danach nimmt die mobile Verladeeinheit die Reihen auf, um sie anschließend in einen Lkw oder Container zu transportieren. An der Laderampe gleicht das TLS nicht nur Höhenunterschiede selbstständig aus – es navigiert autonom, umfährt auftretende Hindernisse und gleicht zudem Unterschiede an der Rampe aus. In genau umgekehrter Reihenfolge verläuft dann die Entladung. So senkt der Autobelader die Beladezeit eines 13 Meter langen Trailers mit einer Kapazität von 33 Paletten auf etwa 15 Minuten.