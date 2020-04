Verlängerung der Wochenendfahrverbote

Die österreichweiten Wochenendfahrverbote für Lkw ab 7,5 Tonnen werden über den zuletzt geplanten 3. April hinaus ausgesetzt. Die Lockerung wurde am Mittwoch bis 19. April verlängert, wie ein Sprecher der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf Anfrage der APA sagte. Es geht um die Versorgungssicherheit mit medizinischen Produkten und Waren des täglichen Bedarfs in der Coronakrise.



Schon bei der ersten Aussetzung der Fahrverbote Mitte März sprach Gewessler von einer engen Abstimmung mit Italien und Deutschland. Heute begrüßte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Entscheidung in Wien. "Für das abgestimmte Vorgehen bin ich der österreichischen Regierung sehr dankbar", sagte er laut dpa. (APA/red)