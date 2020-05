Viastore mit neuem COO

Thomas Hibinger ist seit Mai 2020 neuer COO des Intralogistik-Experten Viastore Systems in Stuttgart. Hibinger startete nach seinem Maschinenbaustudium mit Schwerpunkt Produktionstechnik an der Technischen Hochschule Karlsruhe vor 16 Jahren seine Karriere beim Anlagenbauer Eisenmann.

Dort hat er nach verschiedenen Stationen, unter anderem in den USA und in China, das weltweite Projektmanagement im Automotive-Sektor geleitet und war in diesem Bereich zuletzt als Vice President Sales für den internationalen Vertrieb verantwortlich, bevor er als COO zu thyssenkrupp System Engineering wechselte.