Von China bis Österreich

Am Montag, den 21. Juni nahmen der Geschäftsführer des Cargo Center Graz Christian Steindl und ÖBB Rail Cargo Group (RCG) Vertriebs- und Logistikvorstand Thomas Kargl den ersten Zug aus China im Cargo Center Graz in Werndorf in Empfang. Der Ganzzug mit 41 40-Fuß-Containern startete am 30. April in China und legte pro Tag eine Distanz von 800 bis 1.000 Kilometer zurück. Die Beladung von Non-Food Produkten wie Entsafter, Glasschüssel-, Wäschekorbsets, Getränkehalter sowie T-Shirts sollen in Folge bei einem führenden europäischen Handelskonzern zum Einsatz kommen. Mit der Ankunft des Zuges stellen die RCG und das Cargo Center Graz erneut die Bedeutung der One-Belt-One-Road-Initiative unter Beweis, die Volkswirtschaften am eurasischen Kontinent verbindet und als besonders nachhaltige Alternative zur Luft- und Seefracht gilt.

„Durch die Anbindung der Neuen Seidenstraße an das dichte und leistungsstarke Netzwerk der ÖBB Rail Cargo Group, gewährleisten wir den schnellen Transport in ganz Europa, leisten einen wesentlichen Beitrag CO2 im Transportsektor einzusparen und so die österreichischen und europäischen Klimaziele zu erreichen“, so Thomas Kargl bei der Ankunft des Zuges in Werndorf. Und auch Christian Steindl freut sich über das Eintreffen im Cargo Center Graz: „Dank der leistungsfähigen Schienenanbindung an die Neue Seidenstraße verfügen wir über eine zusätzliche Alternative zum maritimen Seefrachtverkehr. Die kontinentale Seidenstraße ist auch eine kostengünstige und umweltfreundliche Ersatzlösung zum Luftfrachtverkehr.“

© RCG / Illemann Christian Steindl (Geschäftsführer des Cargo Center Graz) und Thomas Kargl (RCG Vertriebs- und Logistikvorstand).

Auf Rekordkurs

Seit dem ersten Testzug im Jahr 2008 sind die Schienengüterverkehrsleistungen der RCG kontinuierlich gestiegen. Bis Ende 2016 wurden die Abfahrten entlang der Seidenstraße schrittweise erhöht, im Jahr 2017 erfolgte schließlich der offizielle Markteintritt der RCG in China. Aufgrund der großen Nachfrage konnte die RCG in den beiden folgenden Jahren bereits jeweils 35.000 TEU (Container-Ladeeinheiten) zwischen Europa und Asien befördern. 2020 wurde mit über 700 Zügen und rund 70.000 transportierten TEU eine neuer Rekordwert erreicht. Damit ist die RCG heute bereits täglich einmal in jede Richtung auf der neuen Seidenstraße unterwegs, wovon auch Kunden am gesamten eurasischen Kontinent profitieren.