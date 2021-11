Vorstandswechsel bei Audi: Gerd Walker übernimmt Produktion und Logistik

Gerd Walker hat seine Laufbahn bei Audi in der Produktion begonnen und leitet aktuell die Volkswagen Konzern Produktion in Wolfsburg. „Gerd Walker hat seine Laufbahn bei Audi begonnen, er ist mit unserer Marke und Philosophie bestens vertraut und wird unseren Zukunftskurs in der Produktion weiter vorantreiben und die Menschen mitnehmen. Seine Aufgabe wird sein, unsere Werke mit dem Hochlauf der E-Mobilität optimal auszulasten, die klimaneutrale Produktion in allen Werken bis 2025 bilanziell zu erreichen und die Produktion weiter zu digitalisieren und zu flexibilisieren“, sagt Audi-Chef Markus Duesmann.

Peter Kössler startete seine berufliche Laufbahn bei Audi 1986 als Trainee und übernahm mehrere Managementfunktionen innerhalb der Audi Produktion. Von 2007 bis 2015 war er Werkleiter des größten Audi Standorts in Ingolstadt. Im Anschluss wechselte er zur Audi Hungaria, wo er bis 2017 als Vorsitzender des Vorstands agierte. Zudem war Kössler von 2009 bis 2017 Mitglied im Aufsichtsrat der Audi AG. In seiner anschließenden Zeit als Vorstand für Produktion und Logistik hat er die Elektrifizierung des weltweiten Audi Produktionsnetzwerks eingeleitet und mit dem Audi-Umweltprogramm „Mission:Zero“ einen Fahrplan für eine nachhaltige Produktion weltweit gegeben. Weiterhin hat Peter Kössler die Flexibilisierung der Produktion vorangetrieben und dafür eine neue, kompetenzorientierte Matrixorganisation geschaffen. Sie zählt zu den größten Umstrukturierungs-Projekten in der deutschen Automobilindustrie.