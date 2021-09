VW Nutzfahrzeuge gründet mit Cito Express-Fracht-Tochter

Mit Cito sollen Kunden schnell Kurierdienste buchen können. Die Lösung integriert alle Prozesse – von der Buchung einer Kurierdienstleistung bis zur digitalen Dokumentation. "Bei uns geht es um alles, was noch im Tagesverlauf beim Empfänger sein muss“, erklärt Cito-Geschäftsführer Gregor Stock die neue Dienstleistung. „Unsere Kunden geben einfach auf www.cito.ai die Frachtgröße, Abhol- und Zieladresse ein – und unser Service erledigt den Rest.“

Der Kunde sieht bei der Buchung, was der Transport kostet und um welche Uhrzeit die Ware voraussichtlich am Ziel eintrifft. Während des Transports kann man den Standort des Fahrers nachvollziehen und an den Empfänger weiterleiten. Die Abhol- sowie eine Lieferbestätigung folgen mit digitaler Unterschrift und per Fotodokumentation, sowie die Rechnung.

Die Idee zur Gründung von Cito entstand laut Informationen des Volkswagen Konzerns aus einer Alltagsmisere: Vor etwa drei Jahren hatte ein Mitarbeiter von Volkswagen Nutzfahrzeuge seine Brieftasche bei seinen Eltern vergessen und musste am gleichen Tag verreisen. Er hat dann bei diversen Kurierdienstfirmen angefragt, ob eine Lieferung am gleichen Tag möglich wäre. Schnell wurde klar, dass der Markt dafür wenig kundenfreundlich war. Stock: „Nach über einer Stunde, die er mit telefonieren und Mails schreiben beschäftigt war, wurde uns langsam klar, dass es keine transparente Lösung für zuverlässige, zeitkritische und auch spontane Lieferungen gab, wie wir das von diversen Taxi-Apps kennen. Da haben wir uns entschlossen, einen digitalen Service dafür zu schaffen.“