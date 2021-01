Weitere 100 Millionen Dollar für Logistik Start-up

Die Optimierung der Lieferketten hat sich im Jahr 2020 zu einer der wichtigsten Prioritäten für Unternehmen entwickelt. Die Störungen in der Lieferkette während der Pandemie haben dazu geführt, dass weltweit viele Unternehmen den Fokus auf die Stärkung der eigenen Supply Chain legen. Dabei stehen oftmals die bessere Nachverfolgung und die Sicherung einer termingerechten Auslieferung im Vordergrund. Das amerikanische Logistik Start-up project44 ist Profi im Bereich der Lieferkettentransparenz und konnte von dieser Entwicklung profitieren. Die Buchungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um fast 70 Prozent an.

Millionenschwere Finanzspritze

Nun sicherte sich das Unternehmen als einer der weltweit führenden Anbieter von Lieferkettentransparenz für Verlader und Logistikdienstleister weitere 100 Millionen US-Dollar für seine Series-D-Finanzierung. Hauptinvestor ist das Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen Insight-Partner. Diese Finanzspritze soll unter anderem in den Ausbau des multimodalen Carrier-Netzwerkes in Nordamerika, Europa, Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika fließen. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 erhielt project44 etwa 241 Millionen Dollar an Investitionsgeldern. Mit seiner Advanced Visibility Platform will project44 die fortschrit­tlichste und umfassendste Lösung auf dem Markt anbieten.

Project44 hat als Anbieter von Echtzeit-Transporttransparenz über 380 Unternehmenskunden, darunter auch die drei größten Fortune-100-Unternehmen, zwei der größten Einzelhändler der Welt und acht der zehn größten Frachtmakler weltweit. Im Jahr 2020 wurden über 130 Neukunden gewonnen, darunter IFCO Systems, Lenovo oder U.S. Express.