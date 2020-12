Weitere Verkäufe der DLH an Deka

DLH Real Estate Austria hat an die Deka Immobilien mit Wirkung vom 1. Dezember 2020 die beiden voll vermieteten Logistik-Hallenreihen Gamma 3 und Alpha 2 auf dem Industrial Campus Vienna East in Enzersdorf an der Fischa verkauft.

Der entsprechende Kaufvertrag wurde bereits im Dezember 2019 im Rahmen eines Forward Deals geschlossen und nun am 1. Dezember 2020 erfolgreich geclosed.

Prominente Mieter in den sechs Hallen mit insgesamt über 40.000 Quadratmetern Hallenfläche sind Gebrüder Weiss, Hornbach, Rudolph Logistik und XXL Sports.

Beide Hallenreihen sind mit dem „Gütesiegel Gold“ der DGNB für nachhaltiges Bauen zertifiziert.