Transport

12.08.2021 07:55

Weiterhin Kapazitätsengpässe bei LKW-Transporten in Europa

Die Kapazitätsengpässe bei den Transporten von Lkw-Ladungen in Europa halten an und treiben die Preise am Spotmarkt im Juli 2021 weiter an, so eine Transporeon-Analyse.