Weniger Verschleiß an der Rampe

Zwei konstruktive Besonderheiten sollen dafür sorgen, dass der Verschleiß beim Andocken bzw. bei der Auflieger-Bewegung beim Be- und Entladen minimal ist: Durch das Lamellenpaket werden Lkw weicher an der Rampe abgebremst, was die Puffer am Fahrzeug und auch das Gebäude selber schont.

Außerdem gleicht der Rampex-Pro die beim Be- und Entladen auftretenden Hübe des Aufliegers bis etwa 10 cm aus, indem sich sein Elastomerkörper Rauten-ähnlich verformt. Erst bei größeren Hub-Bewegungen gleitet der Puffer des Aufliegers über die verschleißfeste Stahlplatte des Rampenpuffers. Die Metallplatte bewirkt darüber hinaus eine gleichmäßige Lastverteilung und vermeidet punktuellen Verschleiß.