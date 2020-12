Wiener Lokalbahnen Cargo sind jetzt WLC

Die Güterzüge der WLC fahren derzeit 20 Destinationen in sieben europäischen Ländern an, von Budapest bis Rotterdam und von Livorno bis Hamburg. „Wir sind ein europaweit tätiges Güterverkehrsunternehmen“, sagt Geschäftsführer Bernd Müller, „der bisherige Name hat am Markt mitunter für falsche Assoziationen gesorgt.“

Weitere Internationalisierung geplant

Neben Österreich und Deutschland ist die WLC seit kurzem auch in der Tschechischen Republik auf eigener Lizenz unterwegs. Das Unternehmen arbeitet trotz Corona- und Wirtschaftskrise an der weiteren Internationalisierung. Derzeit ist die Gründung einer eigenen Niederlassung in Tschechien geplant.

Vom nördlichen Nachbarn sollen künftig die Verbindungen nach Polen bzw. in den Osten Deutschlands ausgebaut werden. Die Zugverbindungen nach Rotterdam konnten bereits ausgebaut werden. Auch die stärkere Anbindung von Ungarn und Rumänien an die Kernmärkte in Österreich und Deutschland ist geplant.

Last Mile im Fokus

Ein weiterer Schwerpunkt der WLC-Strategie ist der Ausbau des Last-Mile-Angebots in Wien und Umgebung. Auf Schienenstrecken erledigt die WLC diese Transfer- und Verschubfahrten selbst und bietet für alle anderen Wege individuelle Lösungen in Eigenregie oder mit langjährigen Kooperationspartnern vor Ort an.