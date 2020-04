Wochenend-Fahrverbote für Lkw bleiben ausgesetzt

Lkw dürfen auch in den kommenden vier Wochen am Wochenende fahren. „Damit wird die Versorgungssicherheit mit medizinischem Material und Gütern des täglichen Bedarfs, sowie der reibungslose Warenverkehr zwischen Österreich und seinen Nachbarländern während der Phase des langsamen und kontrollierten Wiederhochfahrens gewährleistet", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Verkehrsministerin Leonore Gewessler bedankte sich ausdrücklich bei den Lkw-Lenkern und -Lenkerinnen, „die in dieser schwierigen Zeit dafür sorgen, dass tagtäglich alles da ist, was wir zum Leben brauchen“. (apa/red)