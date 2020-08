XXXLutz feiert Dachgleiche in Zurndorf

Das Zentrallager wird der zentralen Warenversorgung für Mittel- und Südosteuropa dienen sowie zum Teil auch als E-Commerce-Lager für die Onlineshops der XXXLutz Gruppe fungieren.

Die Bauarbeiten laufen seit November 2019, die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant. Insgesamt werden 120.000 m2 Lagerfläche geschaffen, die durch die Stapelfähigkeit im Lager eine Gesamtlagerfläche von 290.000 m2 ergibt. Auf dem Dach des Lagers wird eine 3.000 m2 große Photovoltaik-Anlage installiert. Diese Fläche entspricht einem Stromanschlusswert von 411 kWp. Der erzeugte Strom deckt die Grundauslastung des gesamten Lagers ab, überschüssige Energie wird ins Netz eingespeist. Für das gesamte Projekt liegt ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept vor.

Am Standort in Zurndorf werden in der ersten Phase etwa 120 Personen beschäftigt sein. Im Endausbau wird der Mitarbeiterstand auf rund 320 Personen anwachsen. Es entstehen Arbeitsplätze in verschiedensten Fachbereichen der Logistik und Verwaltung.