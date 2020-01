Zwei Roboter finden neue Wege in Lagerlogistik – Warehouse Management durch Virtualy Reality verstehen – Amazon plant neues Lager in Irland

Lager-Gespräche

Dem Roboter Digit scheint zwar der Kopf zu fehlen, trotzdem soll er wichtige Insights in die Lagerlogistik und Lieferlogistik bieten. Digit wird diese Tage auf der CES in Las Vegas von Ford vorgestellt. Der Autoproduzent hat die ersten zwei Prototypen des humanoiden Roboters vom New Yorker Unternehmen Agility Robotics erhalten. Die Nutzfahrzeuge im Ford-Lager etwa kommunizieren mit Digit und ihrer Umgebung über die aktuellste Konnektivitäts-Technologie. Dem Einsatz der Roboter geht gemeinsame Forschungsarbeit der beiden Unternehmen voraus.

Mit VR lernen

Das Paderborner IT-Unternehmen TEAM erweitert sein WMS ProStore um Virtual Reality. Konkret handelt es sich bei den neuen Features um eine Art Training für eine besser Einarbeitung. Mitarbeiter sollen so das System nicht nur theoretisch, sondern virtuell-praktisch kennenlernen und sich darin zurechtfinden. Die Einarbeitung soll so schneller von statten gehen, spätere Fehler können vermieden werden. Die neuen Features werden auch auf der Logimat von 10. bis 12. März in Stuttgart präsentiert.

Was plant Amazon?

Amazon plant laut Bloomberg den Bau einer neuen Lagerhalle in Irland und befindet sich derzeit auf Standortsuche. Der Stadtrand von Dublin und Standorte von über 9.000 Quadratmeter seien ins Visier genommen worden. Allgemein interessiert sich Amazon besonders für Lager an Stadträndern, um Lieferzeiten zu verkürzen. Die Schaffung eines neuen Lagers bei Dublin könnte eine Absicherung von Unabhängigkeit nach dem Brexit sein.

