Die Firma HolTechnology GmbH mit Sitz in Gföhl ist ein mittelständisches Unternehmen, das erfolgreich im Bereich Additive und Gewürze für die Fleisch- und Milchverarbeitung in Russland und weiteren osteuropäischen Ländern tätig ist. Als Dienstleister für die in Deutschland ansässige Produktion übernimmt HolTechnology die komplette Marktaufbereitung im Vertrieb und Marketing. Mit dem Eintritt der jungen Generation ins Familienunternehmen begründet HolTechnology eine neue Unternehmenssparte. „Unser Leitsatz ist: Wir lieben Transport – wir leben Transport!“, betonen die beiden Geschwister Rebecca und Ismael Hollerer. Sie haben die Leitung der neuen Transportsparte der HolTechnology übernommen.

Um die Transport-Sparte der HolTechnology auf eigene Beine zu stellen, hat Rebecca Hollerer vor kurzem die Gewerbeprüfung absolviert. Die Eltern, Silvia und Ernest Hollerer, unterstützen die Ambitionen der nächsten Generation mit Leidenschaft. Transport liegt hier in den Genen - alle Familienmitglieder besitzen die Lenkberechtigungen für Lkw und Hänger (CE). Vater Ernest Hollerer hat sich als Lkw-Fahrer die Ausbildung im Bereich Fleischtechnologie finanziert und erinnert sich an eine sehr erfüllende und schöne Tätigkeit. „Damals lernte ich Russland kennen und habe das Land und die Leute ins Herz geschlossen“, sagt Ernest Hollerer. Seine unternehmerische Tätigkeit spiegelt sich in dieser Verbundenheit zu Russland wieder. Die Faszination für Trucks hat ihn ebenfalls nie losgelassen und diese Liebe zum Lkw ist den beiden Jungunternehmer*innen sozusagen in die Wiege gelegt. Rebecca und Ismael Hollerer haben bereits einige Jahre Berufserfahrung als Lkw-Lenker*in gesammelt und werden sich hinter dem Steuer der Actros Edition 2 abwechseln. In einer regelmäßigen Tour, sieben Tage die Woche, wird die Actros Edition 2 in Österreich zum Einsatz kommen. Das exklusive Design der Zugmaschine hinterlässt auf jeden Fall einen besonderen Eindruck, zumal die Edition 2 auf 400 Stück weltweit limitiert ist.

Den Luxus der Edition 2 markieren eine ganze Reihe von Ausstattungsmerkmalen. Dazu zählen im stilvollen Interieur unter anderem das Armaturenbrett und die Türgriffe in Nappaleder, diverse Interieurteile in Carbonoptik sowie die Dachluke mit Ambientebeleuchtung. Ins Auge stechen sofort die exklusive Beklebung der Seitenwand mit einem Sternepattern, der Schriftzug „Edition 2“ in der lackierten Sonnenblende, das Actros-Emblem vorne, der Actros-Schriftzug an der Fahrerhausrückwand oben, vier LED-Zusatzscheinwerfer in der Sonnenblende sowie drei LED-Arbeitsscheinwerfer hinter dem Fahrerhaus. Von der Seite auffällig sind die Edelstahl-Einstiegsstufen. Die Hinterachskappen beziehungsweise Hinterachstöpfe sind ebenfalls in Edelstahl mit Radmutterschutzkappen ausgeführt. Zum Lieferumfang gehören darüber hinaus der beleuchtete Mercedes-Benz-Stern mit schwarzer Blende und mehrere Ziergitterapplikationen in Darkchrome, während der Scheinwerferkranz abgedunkelt ist.