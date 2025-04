Die Anschaffung einer All-in-One-Plattform auf SaaS-Basis ist zweifellos eine größere Investition. Dazu gehören die laufenden Lizenzkosten sowie der Implementierungsaufwand und das Anwendertraining. Doch die Lösungen sind meist modular aufgebaut: Unternehmen können je nach ihrem technisch-organisatorischen Reifegrad frei entscheiden, welche Funktionalitäten sie benötigen und welche Abteilungen außerhalb des Einkaufs sie können – beispielsweise die Kreditorenbuchhaltung oder das Vertragsmanagement. Da die Funktionen bereits vollständig in die Software integriert sind, ist der Aufwand für eine spätere Nutzung relativ gering.

Den höheren Anfangsinvestitionen stehen massive Einsparungen bei den laufenden Kosten gegenüber: Neue Implementierungen und Integrationen, wie sie bei Best-of-Breed-Tools gang und gäbe sind, erübrigen sich bei All-in-One-Lösungen. Die Wartung einer integrierten Plattform ist zudem deutlich einfacher. Außerdem bekommen Unternehmen mit einem integrierten System in aller Regel auch eine einheitliche Benutzeroberfläche für alle Stakeholder. Das bedeutet für die Praxis: Nutzer müssen sich nicht für jede Funktion an eine neue Oberfläche gewöhnen, was einen taktischen Vorteil im „War for Talents“ bedeuten kann.