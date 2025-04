"Mehrweg gilt als einer der wichtigsten Bausteine für eine nachhaltigere Konsumgüterbranche. Wir freuen uns sehr, mit Andreas Bayer einen anerkannten und erfahrenen Logistikprofi für den L-MW gewonnen zu haben“, kommentiert Gregor Herzog, Geschäftsführer von GS1 Austria, unter dessen Dach der L-MW organisiert ist.

Andreas Bayer war über 30 Jahre in verschiedenen Logistikfunktionen bei Rewe International tätig. Zuletzt verantwortete er als Head of Logistics die operative Logistik in Österreich sowie ab 2010 als Geschäftsführer von Villa International die Logistik in mehreren Ländern, darunter die Tschechische Republik, Slowakei, Litauen, Bulgarien und Kroatien. Ab 2016 war er zudem für Penny International in der Tschechischen Republik, Rumänien, Ungarn und Italien zuständig. Seit Anfang 2025 bietet er seine Expertise als Unternehmensberater mit seiner Firma Bayconsult e.U. an.

Bayer sieht seine Hauptaufgabe darin, das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Mehrwegsystemen weiter zu stärken und alle relevanten Akteure mit den notwendigen Informationen zur Umsetzung künftiger Maßnahmen zu versorgen. Besonders reizt ihn an seiner neuen Position die Möglichkeit, das Thema Mehrweg weiterzuentwickeln und Projekte mit vielfältigen Akteuren zu steuern.

Zu den Aufgabenbereichen des Logistikverbund-Mehrweg gehören unter anderem die Implementierung der 0,33-Liter-Mehrweg-Bierflasche samt zugehöriger Kisten, die Entwicklung von 1,0-Liter-Mehrwegflaschen für alkoholfreie Getränke und Wasser sowie die Einführung von Mehrweg-2go-Cups und -Geschirr. Ebenso ist der Ausbau der sogenannten Smartbox Teil des Programms. Bayer wird die Steuerung dieser Projekte und die Koordination der Arbeitsgruppen übernehmen.