Bachmann Electronic hat im letzten Geschäftsjahr 2024 seinen Umsatz auf ein neues Allzeithoch von 108 Millionen Euro gesteigert - das entspricht einem Plus von 3,8 Prozent oder vier Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Betrachtet man den Fünf-Jahres-Zeitraum von 2019 bis 2024, beträgt die Steigerung 54 Prozent, heißt es aus dem Unternehmen.

Während die Lage im europäischen Maschinenbau, einem der drei Kernmärkte des Unternehmens, anhaltend schwierig bleibt, konnte Bachmann electronic durch innovative Erweiterungen unter anderem in den erneuerbare Energien, insbesondere der Windenergie, weiter wachsen. Vor allem das Energiemanagement inklusive Speicherlösungen auf Basis von Batterie- und Wasserstofftechnologien wird in diesem Bereich immer wichtiger. Zudem konnte das Unternehmen bei maritimen High-Tech-Anwendungen und im klassischen Schiffbau expandieren. Hier treibt Bachmann die Entwicklung autonomer Schifffahrt und nachhaltiger Schiffsbetriebskonzepte voran.

Trotz des neuerlichen Umsatzrekords war das vergangene Jahr von zahlreichen Herausforderungen geprägt, die auch 2025 fortbestehen. „Die überproportionalen Kostensteigerungen in Europa stellen international agierende Unternehmen vor große Hürden. Neben den Personalkosten waren die Aufwendungen für IT-Sicherheit und Software die wesentlichen Kostentreiber“, erklärt Beat Rünzler,Chief Administrative Officer von Bachmann. Hinzu kommen verschärfte gesetzliche Rahmenbedingungen. „Der versprochene Bürokratieabbau der Europäischen Union bleibt bislang ein Lippenbekenntnis. Die regulatorischen Anforderungen nehmen eher zu als ab, was selbst leistungsstarke Unternehmen wie Bachmann erheblich ausbremst“, kritisiert Bachmann-CEO Bernhard Zangerl.

Für das Jahr 2025 verfolgt Bachmann einen vorsichtigen Wachstumskurs. „Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weltweit sind unberechenbar, was langfristige Planungen erschwert“, so CAO Rünzler. Trotzdem bleibt das Unternehmen optimistisch. „Mit allzu viel Pessimismus können wir nichts anfangen“, scherzt CEO Zangerl. „Deshalb werden wir auch 2025 mit vollem Einsatz und einem gesunden Maß an Optimismus neue Chancen und Lösungen vorantreiben.“