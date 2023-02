Im bayerischen Marktoberdorf wird die AutoStore-Anlage in einem der bestehenden Gebäude in unmittelbarer Nähe der Getriebefertigung platziert und wird dort zukünftig alle Produktionslinien mit Kanban-Materialien, wie Kleinteilen und Halbzeugen, versorgen. Die an den Produktionslinien erkannten Bedarfe werden automatisch über das AutoStore-System kommissioniert, vorgepackt und über Routenzüge, die am AutoStore-System beladen werden, weg- und zeitoptimiert den Produktionslinien zugeführt. Dabei wird zunächst keine klassische Kommissionierung durchgeführt, sondern es werden vollständige C-KLTs, die auch in der gesamten Automobilindustrie eingesetzt werden, in den AutoStore-Behältern gelagert und aus diesen kommissioniert. Für die definierten Standardbehälter ermöglicht AutoStore eine hohe Lagerdichte bei einer extrem kurzen Zugriffszeit.

Auf einer Grundfläche von 315 Quadratmetern bietet die für AGCO/Fendt realisierte AutoStore-Lösung Platz für insgesamt 12.100 Behälter mit einer Außenhöhe von je 330 mm. Für das Handling der Behälter werden elf Roboter eingesetzt, die sich auf den Fahrschienen des Grids bewegen und Behälter umsortieren und transportieren. Die Kommissionierung und Einlagerung erfolgt an drei ergonomisch optimierten Arbeitsplätzen – den sogenannten AutoStore Carousel Ports 3.0. Optimiert wird das ganze durch die von Element Logic für die Integration von AutoStore-Systemen entwickelte Software eManager, die direkt in das kundenseitige SAP ERP integriert wird. Die Anlage wurde Ende April 2021 an den Kunden übergeben.