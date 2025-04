AWL ist ein globaler Anbieter von Robotik- und Automatisierungslösungen mit über 4.000 integrierten Robotern. Sereact konzentriert sich auf KI-gestützte Software für autonomes Pick-and-Place, die es Robotern ermöglicht, sich flexibel an veränderte Bedingungen anzupassen. Nun haben die Unternehmen beschlossen, in einer Partnerschaft gemeinsame Produkte anzubieten, denn gerade in dynamischen Produktionsumgebungen würden herkömmliche Systeme an ihre Grenzen stoßen: „Wir kombinieren die 30-jährige Hardware- und Roboterintegrationskompetenz von AWL mit unserer KI-Software. Das Ergebnis sind Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre intralogistischen Prozesse effizienter und skalierbarer zu gestalten“, erklärt Ralf Gulde, Co-Founder und CEO von Sereact.

Der Hintergrund sei, dass klassische Automatisierungssysteme in Logistikzentren oft unflexibel seien: Sie erfordern lange Anlernzeiten und können nicht spontan auf veränderte Anforderungen reagieren, so die Unternehmen. Genau hier setze das Sereact AI Model an. „Unsere Kunden benötigen Roboter, die sich dynamisch an neue Situationen anpassen – und genau das ermöglicht die Integration der Sereact-KI in unsere Lösungen“, erklärt Arjen Vos, Director Strategy & Development bei AWL. Diese Technologie werde von den neuesten KI-Fortschritten angetrieben, ermögliche mehrsprachige Interaktionen und führe eine neue Ebene des Engagements zwischen Betreibern und Technologie ein.