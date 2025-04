Patrick Lepperhoff startete seine Karriere bei Inverto im Jahr 2015. Er unterstützt schwerpunktmäßig Kunden aus der Industrie und dem produzierenden Gewerbe mit Programmen zur Prozessoptimierung und Kostensenkung. Darüber hinaus leitet er das Center of Excellence Supply Chain Management bei Inverto. Er bringt langjährige Erfahrung und Expertise in der Automobilindustrie, Logistik und Prozessfertigung in seine Tätigkeit mit ein.



„In den vergangenen Jahren hat Patrick Lepperhoff eindrucksvoll bewiesen, dass er nicht nur ein fundiertes Fachwissen in Einkauf und Lieferkettenmanagement besitzt, sondern auch über ein hervorragendes Gespür für die Bedürfnisse unserer Kunden verfügt. Mit seiner Ernennung zum Managing Director vertrauen wir auf seine Kompetenz, innovative Lösungen zu entwickeln und nachhaltige Erfolge für unsere Kunden zu erzielen und die starke Positionierung unseres Unternehmens weiter voranzutreiben“, so Daniel Weise, CEO von Inverto.



„Die aktuellen Herausforderungen in der Wertschöpfungskette erfordern innovative Strategien, um Resilienz aufzubauen. In Branchen wie der Automobilindustrie, der Logistik und der Prozessfertigung müssen Unternehmen flexibel auf neue Marktbedingungen reagieren. Ich freue mich darauf, auch weiterhin gemeinsam mit unseren Kunden nachhaltige sowie zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln“, sagt Patrick Lepperhoff.