Kritisiert wurden bei der Veranstaltung die „diskriminierenden“ Tiroler Fahrverbote und deren Auswirkungen auf den alpenquerenden Güterverkehr. Die Arbeitsgruppe "Brenner" der norditalienischen Handelskammern hat in diesem Zusammenhang ihre In-House- Gesellschaft für Verkehrsfragen des Kammersystems "Uniontrasporti" damit beauftragt, einen Bericht zur Lage zu erstellen. Dieser Bericht wurde im Rahmen des Events mit 200 Teilnehmern vorgestellt. Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, hob die gute Zusammenarbeit der italienischen Handelskammern mit der Regierung, politischen Vertretern und den anderen Wirtschaftsverbänden bei der Suche nach „gemeinsamen Lösungen für einen effizienten und nachhaltigen Brennerkorridor“ hervor.

Italienische Wirtschaftsvertreter und Politiker stellten in der Diskussionsrunde die umweltpolitische Sinnhaftigkeit der Tiroler Fahrverbote infrage. So wurde unter anderem das Komplettfahrverbot von den neuesten dieselbetriebenen Lkw in den Nachtstunden kritisch hinterfragt. Da es in den Nachtstunden keine ausreichende und verlässliche Alternative gibt, sei die logische Konsequenz des Verbots die Konzentration der Lkw auf die Tagstunden und somit erhöhte Emissionen, hieß es. (apa/red)