Der Bau des Hochregallagers ist ein zentraler Bestandteil der Expansionsstrategie von Sofidel in Nordamerika. Der Konzern reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Hygieneprodukten auf dem US-Markt. Dass der Auftrag an BT-Systems ging, kommt nicht von ungefähr: Bereits 2018 arbeiteten beide Unternehmen im polnischen Krapkowice erfolgreich zusammen. Auch dort war ein vollautomatisiertes Lager mit 32.000 Stellplätzen und hoher Sicherheits- sowie Automatisierungstechnik das Ergebnis der Kooperation.

In Duluth setzt BT-Systems fünf Hochleistungs-Regalbediengeräte und sogenannte Doppelmover-Shuttles – Transportsysteme, die jeweils zwei Paletten mit einem Gewicht von bis zu 750 Kilogramm gleichzeitig befördern können - um. Kombiniert mit mehrfachtiefen Regalsystemen und einer verringerten Anzahl von Fahrgassen wird eine hohe Lagerdichte bei gleichzeitig reduziertem Flächenbedarf erreicht.

Diese architektonisch und technisch optimierte Struktur ermöglicht es Sofidel, auf Marktveränderungen flexibel zu reagieren und das Lager als dynamisches Element in der Produktionskette zu nutzen. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auch auf Energieeffizienz: Das Gesamtsystem wurde so konzipiert, dass es den Energieverbrauch und die Betriebskosten signifikant senkt – ein Vorteil, der in Zeiten steigender Energiekosten und wachsender Anforderungen an Nachhaltigkeit besonders ins Gewicht fällt.

Die Lagerprozesse werden durch eine eigens entwickelte Software zur Lagerverwaltung und eine leistungsfähige SPS-Steuerung (PLC) koordiniert. Ziel ist eine lückenlose Integration der Produktions- und Lagerbereiche. Die Software sorgt dafür, dass Materialflüsse zwischen Produktion und Lager in Echtzeit optimiert und Lagerbestände präzise verwaltet werden können.

Auch im Bereich Fördertechnik bringt BT-Systems maßgeschneiderte Lösungen zum Einsatz. Das intelligente Transportsystem garantiert nicht nur einen hohen Durchsatz, sondern wurde auch im Hinblick auf Ressourcenschonung und Wartungsfreundlichkeit entwickelt. Nachhaltigkeit zieht sich als zentrales Thema durch das gesamte Projekt: Die Technologie soll nicht nur leistungsfähig, sondern auch zukunftsfähig sein.