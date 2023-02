Mit der Geschäftseinheit für High-Tech-Logistik bietet cargo-partner maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Bereiche wie Bankenwesen, Bürogeräte, digitale Anzeigesysteme, Telekommunikation, IT und Datenverarbeitung bis hin zu Krankenhaus-, Gesundheitstechnik und Laborausstattungen. Diese reichen von zeitgenauer Lieferung mit Hilfe eines speziellen Fuhrparks über spezialisierte Lagerlösungen, Retouren-Management und Konfigurierungen bis hin zu Montage und Kundeneinweisungen vor Ort.

„Nachdem wir unseren High-Tech-Logistik-Service im vergangenen Jahr erfolgreich in Österreich gestartet haben, war die Eröffnung einer eigenen Abteilung in Deutschland der nächste logische Schritt“, erklärt Andreas Nowak, Geschäftsführer von cargo-partner in Deutschland. „Da es sich um kundenspezifische Services mit Bedarf an maßgeschneiderten End-to-End Lösungen handelt, erkennen wir für cargo-partner auf dem deutschen Markt ein sehr großes Potential. Dieses wollen wir mit ausgewählten Kooperationspartnern im Land sowie unserer eigenen Vertriebsstruktur nutzen. In Kombination mit unserem Control Tower in Wien und unserer starken Marktpräsenz in Zentral- und Osteuropa entwickelt sich cargo-partner nun zu einem leistungsstarken High-Tech-Logistik-Anbieter in dieser Region.“