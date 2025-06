Cargo-Partner ist auch in Mexiko sehr aktiv, was Auswirkungen auf das Geschäft mit den USA haben könnte; denn die Volkswirtschaften von Mexiko und den USA seien eng verzahnt und profitierten von Freihandelsabkommen, unabhängig davon, ob es um landwirtschaftliche Produkte oder die industrielle Herstellung diverser Konsumgüter geht, berichtete kürzlich Martin Schenzel, Managing Director Austria / Director Cluster WEU Central & Mexico, gegenüber Dispo auf Anfrage zur Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. "Aktuell sehen wir keine radikalen Umbrüche, aber im Zuge der US-Handelspolitik sind die Raten und Volumina in der See- und Luftfracht auf den Transpazifischen Routen eingebrochen“, so Schenkel. Es bestehe aber die Hoffnung, dass "nicht so heiß gegessen wie gekocht wird."

Die Kunden und Kundinnen seien abwartend, man erwarte eine mögliche Verlagerung bei den Absatzmärkten. „Aktuell haben wir am nordamerikanischen Markt keine signifikanten Änderungen feststellen können. Das liegt bestimmt auch daran, dass zahlreiche Kunden und Kundinnen bereits in den beiden Quartalen vor dem Jahreswechsel entsprechende vorbeugende Maßnahmen getroffen haben, beispielsweise durch den Aufbau von entsprechenden Lagerbeständen“, sagt Schenzel im Dispo-Gespräch. „Wie es nach dem Leeren dieser Bestände mit der Umsetzung von Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Services weitergeht, wird sich noch weisen.“