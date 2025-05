In Italien wurden die Services von Cargo-Partner und Nippon Express bereits vollständig integriert. In den nächsten Phasen folgen Belgien, die Niederlande und das Vereinigte Königreich, um das Angebot weiter auszubauen. Zur Vertiefung der Zusammenarbeit entsteht eine „Road Community“, in der alle beteiligten Länder und Regionen vertreten sind.

Seit September verbindet ein regelmäßiger Service den NX-Hub in Lainate (Mailand) mit Cargo-Partner-Standorten in Slowenien, Kroatien und Bulgarien. Seit November bestehen tägliche Verbindungen in beide Richtungen zwischen Lainate und Österreich, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Westrumänien und Nordmazedonien – über den zentralen Hub von Cargo-Partner in Wien. Zusätzlich starteten im Februar 2025 direkte Linehaul-Services zwischen wichtigen Cargo-Partner-Hubs in Polen und mehreren NX-Standorten in Italien.