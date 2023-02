Die Terminalanlage in Calais ermöglicht zunächst den Umschlag von sechs Zugpaaren, also jeweils sechs ein- und sechs abfahrenden Güterzügen pro Tag. Hierdurch können in Summe täglich 432 Sattelauflieger abgefertigt werden. In einer zweiten Ausbaustufe, welche für das Jahr 2023 geplant ist, kann das Terminal auf eine Kapazität von zwölf Zugpaaren pro Tag erweitert werden. Der reine Umschlagvorgang mit vollständiger Be- und Entladung eines gesamten Zuges geschieht dabei in rund 20 Minuten. Bei der Errichtung der Anlage in den vergangenen elf Monaten arbeitete CargoBeamer mit dem französischen Bau- und Konzessionsunternehmen Eiffage zusammen. Zudem erhielt das Bauvorhaben finanzielle Unterstützung von der Europäischen Union im Rahmen der Connecting Europe Facility („CEF“), dem französischen Staat sowie der Region Hauts-de-France.

„Die Eröffnung unseres ersten Terminals ist ein enorm wichtiger Meilenstein und echter Quantensprung für die Entwicklung unseres Unternehmens. Hier in Calais können wir unsere Technologie erstmals vollständig am Markt einsetzen und die Verlagerung von Verkehren auf die umweltfreundliche Schiene weiter stärken. Daher möchten wir uns bei allen Partnern, Förderern und Investoren für das in uns gesetzte Vertrauen und die hervorragende Zusammenarbeit bedanken,“ erklärt Hans-Jürgen Weidemann, CEO und Gründer von CargoBeamer. „Wir sehen den Standort als Start für ein europaweites Netzwerk aus KV-Terminals und Routen, für welches Calais einen wichtigen Eckpfeiler bilden wird. Von hier aus wollen wir Verbindungen über die Schiene nach Süd-, Mittel- und Osteuropa schaffen. Gleichzeitig bietet die Lage enormes Potential in Bezug auf maritime Warenströme sowie Transportketten durch den Eurotunnel nach Großbritannien. Wir werden das Streckennetz in den kommenden Jahren weiter ausbauen, um so mehr Güterverkehr von überfüllten Straßen auf die umweltfreundliche Schiene zu bringen.“