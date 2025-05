2001, nach dem Beitritt zur Welthandelsorganisation, hat China massiv in den Schiffbau investiert. Nirgendwo sonst werden Schiffe schneller und billiger gebaut als in Chinas Werften. Chinas Produktionskapazität im Schiffbau sei mittlerweile 200 Mal so groß wie die der USA, heißt es im Ö1 Morgenjournal. Selbst wenn Chinas Schiffbauindustrie zehn Jahre lang stagnieren würde, könnten die USA nicht aufholen.

Neue Hafengebühren, die die USA auf alle chinesischen Schiffe einheben will, würden Chinas Schiffbauindustrie zwar beeinflussen, aber nicht sehr, heißt es dort. Diese Hafengebühren stellen eine Art zusätzlicher Strafzoll für Chinas Seehandel dar, mit dem man Reeder weltweit zwingen will, keine Schiffe mehr in China herstellen zu lassen. 70 Prozent der Handelsschiffe werden mittlerweile in China gebaut, nur Südkorea und Japan haben noch nennenswerte Werften.

Die nackten Zahlen sprechen dabei für sich: Allein das größte staatliche Schiffbauunternehmen Chinas hat im Jahr 2024 mehr Handelsschiffe nach Tonnage produziert als die gesamte US-Schiffbauindustrie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese Bilanz unterstreicht nicht nur die schiere Größe der chinesischen Werften, sondern auch die strategisch durchdachte Industriepolitik, die hinter diesem Wachstum steht.

Während sich westliche Industrienationen mit Fachkräftemangel, Investitionsstaus und geopolitischer Unsicherheit konfrontiert sehen, setzt China auf langfristige Planung, umfassende staatliche Subventionen und die Integration ziviler und militärischer Interessen.