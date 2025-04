Cloud-Computing und webbasierte Services setzen an diesen Punkten an und helfen Unternehmen, ihre Supply-Chain-Prozesse zu modernisieren und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit Cloudlogiken wie Logic-as-a-Service (LaaS) können Unternehmen, die für ihre komplexen Kalkulationen erforderliche Rechenleistung nach Bedarf skalieren ohne selbst in teure Hardware investieren oder deren Wartung übernehmen zu müssen. Eine Cloudlogik ermöglicht es zudem, große und komplexe Datensätze in Echtzeit zu analysieren; LaaS zum Beispiel nutzt hierfür kundenindividuelle Entscheidungslogiken und fortschrittliche Algorithmen, um Muster und Trends zu erkennen, die für die Optimierung der Lieferkette entscheidend sind. Auch die nahtlose Verbindung verschiedener Systeme und Datenquellen ist mit der Cloudlogik möglich, sodass sich die Gesamttransparenz erhöht. Des Weiteren sind auf Supply Chain und Beschaffung spezialisierte SaaS-Lösungen (Software-as-a-Service) verfügbar, die leicht zu handhaben sind, weil sie keine umfangreiche IT-Infrastruktur erfordern und eine benutzerfreundliche Oberfläche bieten.

Mit der Cloudlogik lassen sich zudem Scoring-Modelle entwerfen, die sich vorteilhaft für die Lieferantenauswahl und das Lieferantenmanagement nutzen lassen. Dank der Integration von Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen entsteht eine umfassende Datenbasis für die Bewertung einzelner Lieferanten. Unternehmen können hierbei individuelle Kriterien – wie Kosten, Qualität, Nachhaltigkeit und Innovationsfähigkeit – festlegen und gewichten und auch Bewertungsskalen einrichten, um Konsistenz und Vergleichbarkeit herzustellen. Mit den cloudbasierten Algorithmen lässt sich die Bewertung zudem in Echtzeit durchführen und automatisieren, wodurch Fehler und manuelle Aufwände minimiert werden. Cloudbasierte Scoring-Modelle tragen so zu einer leichteren Nachvollziehbarkeit und Entscheidungsfindung bei, erkennen potenzielle Risiken frühzeitig und mindern sie, schaffen dank des transparenten Bewertungssystem Vertrauen in den Lieferantenbeziehungen und erleichtern strategische Entscheidungen wie die Auswahl neuer Lieferanten oder die Entwicklung langfristiger Partnerschaften. Dank fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen und Compliance-Anforderungen in der Cloud schützen Unternehmen ihre sensiblen Daten und stellen sicher, dass aktuelle gesetzliche Vorgaben eingehalten werden.