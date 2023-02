Über die deutlich erhöhte Kapazität hinaus bedeutet die neue Anlage für cms electronics weitere Fortschritte: Mit dem AutoStore-Lager erreicht der Elektronikprofi eine besonders hohe Verfügbarkeit. „Seit der Inbetriebnahme hatten wir bislang weder einen Stillstand noch eine Störung zu verzeichnen“, berichtet Robert Jamnig, Head of Logistics von cms electronics. Darüber hinaus ist das gesamte AutoStore-System so ausgelegt, dass es die empfindlichen Bauteile vor elektrostatischer Entladung (ESD/electrostatic discharge) schützt. Dafür steht die Anlage auf einem speziellen Boden, der Ladungsübertritt verhindert. Zusätzlich hat das Team von Markus Grabner die AutoStore-Standardbehälter sowie die darin liegenden Trennwände zur Aufteilung in acht Bereiche gegen solche aus ESD-geschütztem Kunststoff ersetzt. Das sichert die Produktion gegen latente Schäden, die schleichend einsetzen und deshalb bei der Qualitätskontrolle in der Produktion nicht auffallen würden.

Auch beim Wareneingangs- und Entnahmeprozess für die Produktion ist cms electronics sorgfältig: Über das Warenwirtschaftssystem stellt der Hersteller sicher, dass sämtliche vereinnahmten Bauteile mit einem eigenen Label inklusive Haltbarkeitsdatum der Einzelkomponenten versehen werden. Zusammen mit dem Einlagerungsdatum nutzt die Software diese Informationen, um die Einhaltung der FIFO-Lagerstrategie (first in, first out) durchzusetzen. „So können wir uns darauf verlassen, dass selbst eher selten benötigte Bauteile rechtzeitig verarbeitet werden“, erklärt Jamnig. Darüber hinaus ermöglicht das Label eine Pickverifizierung der Elektronikkomponenten, bevor diese in der Produktion verwendet werden.