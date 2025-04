In Ebergassing betreut Craiss im Auftrag eines führenden Anbieters von Mobilitätslösungen aus Wien die In- und Outbound-Logistik. Seit der Inbetriebnahme wurde das Leistungsportfolio erweitert: Neben der bisherigen Materialbereitstellung und Kommissionierung umfasst die Zusammenarbeit nun auch Shuttle-Verkehre zwischen dem Lager und dem Werk des Kunden. Darüber hinaus betreut das Unternehmen inzwischen eine zweite Business Unit des Mobility-Kunden.

„Nach erfolgreichem Start erweitern wir nun unser Angebot und betreuen eine zweite Business Unit unseres Kunden“, sagt Christian Walzl, Geschäftsführer der Craiss Generation Logistik Austria GmbH & Co. KG. Die sieben Lagerhallen am Standort wurden mit Paletten-, Kragarm- und Fachbodenregalen sowie Block- und Kleinteilelagern ausgestattet. Ziel sei eine größtmögliche Flexibilität in den logistischen Prozessen. Aktuell läuft die zweite Phase der IT-Systemintegration. „Durch die transparenten Abläufe konnten wir unserem Neukunden von Beginn an Lösungen ermöglichen, die auf seine Anforderungen zugeschnitten sind“, erklärt Saruul Od, Standortleiter in Ebergassing.

Zunächst hatte Craiss sechs Hallen mit 37.000 Quadratmetern Lagerfläche angemietet. Mit der Erweiterung um eine zusätzliche Halle wurden nun sieben Hallen in Betrieb genommen. Die technische Ausstattung wird fortlaufend ausgebaut. „Unser Ziel ist es, unsere Kapazitäten kontinuierlich auszubauen und dabei stets effiziente, kundenorientierte Lösungen zu entwickeln“, so Od weiter. Langfristig soll der Standort auch zusätzliche Materialumfänge übernehmen.

Seit dem Start ist die Zahl der Mitarbeitenden von 20 auf etwa 40 gestiegen. „Die gewonnene Ausschreibung unseres Kunden im Mobility-Sektor und der erfolgreiche Start unseres Standortes in Ebergassing waren für Craiss Austria eine exzellente Chance, unsere Dienstleistungen weiter auszubauen und die Weichen für zukünftige Partnerschaften zu stellen“, sagt Walzl. Man wolle das Dienstleistungsportfolio weiterentwickeln und den Standort langfristig stärken.

Mit dem Ausbau in Ebergassing sieht sich Craiss Austria auf einem Wachstumspfad. „Wir stehen erst am Anfang unserer Expansionsstrategie und sehen noch viele Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum“, betont Walzl. Ziel sei es, neue Partnerschaften über Ausschreibungen zu generieren und das Standortnetz in Österreich weiter auszubauen.