Der neue Standort ist bereits seit Herbst 2024 in Betrieb. Mittlerweile hat Craiss die Zusammenarbeit mit dem Kunden ausgeweitet und übernimmt neben Shuttle-Verkehren auch die Logistik für eine zweite Business Unit des Unternehmens. Die sieben Lagerhallen vor Ort sind mit moderner Lagertechnik ausgestattet, die schrittweise weiter ausgebaut wird. Aktuell läuft die zweite Phase der IT-Systemintegration.

„Die gewonnene Ausschreibung unseres Kunden im Mobility-Sektor und der erfolgreiche Start unseres Standortes in Ebergassing waren für Craiss Austria eine exzellente Chance, unsere Dienstleistungen weiter auszubauen und die Weichen für zukünftige Partnerschaften zu stellen“, erklärt Christian Walzl, Geschäftsführer der Craiss Generation Logistik Austria. Die Stärken des Unternehmens sieht Walzl vor allem in der Fähigkeit, kundenspezifische Lösungen umzusetzen – von der Standortwahl bis zur technischen Ausstattung. „Nach erfolgreichem Start erweitern wir nun unser Angebot und betreuen eine zweite Business Unit unseres Kunden“, so Walzl weiter.

Der Fokus am Standort Ebergassing liegt seit Beginn auf Materialbereitstellung und Kommissionierung – vergleichbar mit dem Craiss-Projekt im steirischen Weiz. Inzwischen wurde das Angebot um Shuttle-Verkehre ergänzt, mit denen Craiss das Werk des Kunden mehrfach täglich beliefert. „Langfristig möchten wir neben der Bereitstellung von Ersatzteilen auch zusätzliche Materialumfänge am Standort Ebergassing abwickeln“, sagt Saruul Od, Standortleiter in Ebergassing. Man wolle das Dienstleistungsspektrum kontinuierlich erweitern und investiere dazu auch in bauliche Maßnahmen, um die Lagerinfrastruktur noch gezielter an Kundenbedürfnisse anzupassen. „Unser Ziel ist es, unsere Kapazitäten kontinuierlich auszubauen und dabei stets effiziente, kundenorientierte Lösungen zu entwickeln“, so Od.

Die Dimensionen des Standorts sind beachtlich: Auf einer Gesamtfläche von 82.000 Quadratmetern nutzt Craiss aktuell 42.000 Quadratmeter exklusiv für die In- und Outbound-Logistik. Anfangs waren sechs Hallen mit 37.000 Quadratmetern angemietet, später kam im Zuge der Kundenauftragsausweitung eine siebte Halle hinzu. Die Hallen verfügen über eine teilausgestattete Lagertechnik, die derzeit durch zusätzliche Regalsysteme wie Paletten-, Kragarm- und Fachbodenregale sowie Block- und Kleinteilelager ergänzt wird.

Auch personell wächst der Standort: Von anfänglich 20 Mitarbeitenden ist das Team mittlerweile auf rund 40 Beschäftigte angewachsen. Standortleiter Saruul Od, zuvor Projektmanager in Weiz, war bereits in der Planungsphase eingebunden und verantwortet die Implementierung maßgeschneiderter Prozesse. Derzeit arbeitet sein Team an der technischen Integration der IT-Systeme zwischen Kunden- und Craiss-Infrastruktur. „Durch die transparenten Abläufe konnten wir unserem Neukunden von Beginn an Lösungen ermöglichen, die auf seine Anforderungen zugeschnitten sind“, erklärt Od.

Mit den Standorten in Weiz und Ebergassing sieht sich Craiss Austria gut aufgestellt, um als Full-Service-Logistikdienstleister weiter zu wachsen. Geschäftsführer Walzl betont: „Wir stehen erst am Anfang unserer Expansionsstrategie und sehen noch viele Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum.“ Ziel sei es, das Leistungsspektrum auf weitere Branchen auszuweiten und neue Kunden über Ausschreibungen zu gewinnen.