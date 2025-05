Logistikimmobilien : CTP investiert 100 Millionen Euro in vier neue Logistik- und Gewerbeparks in Österreich

Der europäische Immobilienkonzern CTP plant bis 2026 Investitionen von rund 100 Millionen Euro in den Ausbau seiner Aktivitäten in Österreich - einem "Schlüsselmarkt", so CTP.