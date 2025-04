2024 verdoppelte der Logistikdienstleister seine Ausgaben für Firmenkäufe, Netzwerkstandorte, Mitarbeitende, Digitalisierung und Klimaschutzmaßnahmen, wie den Ausbau der E-Mobilität, im Vergleich zum Vorjahr auf rund 490 Millionen Euro. Für 2025 sind weitere knapp 400 Millionen Euro an Investitionen in das Netzwerk von Dachser geplant. „Wer im Abschwung agiert, klug und konsequent investiert, der geht mit Rückenwind in den nächsten Aufschwung“, so Burkhard Eling. „Mit dieser antizyklischen Geschäftspolitik sind wir bereits aus Krisen der Vergangenheit stärker und wettbewerbsfähiger hervorgegangen. Das wird auch dieses Mal so sein.“

Der Anzahl der Mitarbeitenden bei Dachser erhöhte sich im Jahr 2024 um 3.300 auf rund 37.300. Die Zahl der Standorte stieg um 56 auf 433 weltweit. Auch hier schlagen sich die Akquisitionen des Vorjahrs in Italien, Nordeuropa, Deutschland und Österreich nieder. Auch das 2024 an den Start gegangene Joint Venture in Japan ist erstmals erfasst.

