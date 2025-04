Digitale Handelslogistik schön und gut, aber sind auch Automatisierungen möglich? Nicht um jeden Preis! Nur wer die Automatisierung als Prozess betrachtet, kann Schritt für Schritt entscheiden, welche Maßnahme wirklich sinnvoll ist. Denn es gibt viele Hofprozesse mit Automatisierungspotenzial. Beispielsweise ermöglicht ein integrativer Systemverbund eine Avisierung der wichtigsten Informationen bereits vor Ankunft eines LKW. Auf Basis der avisierten Menge je Sortiment, Verpackungsinformationen und evtl. unterbeauftragtem Prozessteilnehmer lässt sich die Be- oder Entladedauer kalkulieren. Ist der LKW am Yard angekommen, folgt die Registrierung durch die Fahrer:innen idealerweise via Self Check-In sowie per Kennzeichenerkennung via OCR-Kamera und automatisierter Schrankensteuerung. Dadurch ist eine Automatisierung von Einfahrt und Check-in möglich.

Muss ein LKW noch kurz auf einem Parkplatz warten, kann der Call-off automatisiert per LED-Großbildanzeige oder per Push Notification auf ein Mobilgerät erfolgen. Nach dem Abruf des LKW geht es zur Entladung inklusive Qualitätschecks und der Warenvereinnahmung bzw. Beladung inkl. Ladungssicherungsdokumentation und der Bereitstellung der Transportdokumente. Der Check-Out bzw. die Ausfahrt lassen sich ebenfalls per OCR-Kamera und integrierter Schrankensteuerung abbilden. Dies läuft immer mit dem Ziel ab, alle Informationen und generierten Daten sowie Zeitstempel zentral belegt zu dokumentieren. Retailer können daraus verschiedene Analysen der einzelnen Prozessschritte, Pünktlichkeit und Durchlaufzeiten ableiten.