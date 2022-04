Das sind die größten Häfen der Welt

Der Hafen von Ningbo-Zhoushan ist der drittgrößte Containerhafen der Welt, gemessen an der Umschlagleistung. Er liegt im Delta des Jangtse-Flusses in der Provinz Zhejiang - der am schnellsten wachsenden Region Chinas. Trotz des Taifuns im August 2021 konnte der Hafen seine hohe Position in der Rangliste halten. Dort wurden 2021 31,08 Millionen TEU umgeschlagen.