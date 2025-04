Dispo hat sich mit Studienautor Axel Maireder über die Bedeutung von starken Marken in der Logistik und Besonderheiten und Herausforderungen der Branche unterhalten und nach konkreten Empfehlungen gefragt.

Wie steht die Logistik im Vergleich zu anderen Branchen da? Gibt es Besonderheiten oder Auffälligkeiten?

Ja, es gibt einige Besonderheiten: Bei den Postdienstleistern dominiert die Österreichische Post klar als starke Einzelmarke – andere Anbieter spielen medial eine viel geringere Rolle. Zudem gibt es mit Amazon ein Unternehmen, das in der Paketlogistik sehr stark ist – bei dem sich die Plattformmarke aber nicht klar vom Logistikbereich trennen lässt. Deswegen konnten wir Amazon auch nicht in die Studie aufnehmen.

Im Bereich Warentransport fällt auf, dass die eigentliche Dienstleistung medial wenig sichtbar ist. Auch wirtschaftliche Kennzahlen stehen weniger im Vordergrund als in anderen Branchen. Stattdessen dominieren Themen wie Nachhaltigkeit, Führung und Arbeitgeberqualität. Doch gerade in diesen Bereichen steht die Logistik vor Herausforderungen: Nachhaltigkeit ist etwa durch den vielfach LKW-basierten Transport schwerer vermittelbar als in anderen Branchen, da braucht es kreative Lösungen und entsprechende Erzählungen. Auch im Bereich Arbeitgeber-Reputation ist die Ausgangslage schwierig: LKW-Fahrer und Paketzusteller sind wenig attraktive Jobs.

Welche Rolle spielt Reputation in der Logistik?

Reputation ist in der Logistik ein entscheidender Faktor, da die eigentliche Leistung oft schwer differenzierbar ist. Gerade im B2B-Bereich des Warentransports bieten viele Anbieter sehr ähnliche Services: Waren werden zuverlässig von A nach B transportiert. In einem solchen Umfeld wird Reputation und damit das Vertrauen in Verlässlichkeit, Qualität und Verantwortung zu einem der wenigen echten Distinktionsmerkmale.

Bei Postdienstleistern mit direktem Endkundenkontakt spielt Reputation noch eine größere Rolle: Hier geht es um persönliche Erfahrungen mit Zustellung, Kommunikation oder Reklamation. Konsumentinnen und Konsumenten entscheiden zwar vielfach nicht selbst, mit welchem Dienstleister Ihre Onlinebestellungen versandt werden. Ihre Erlebnisse prägen jedoch das Markenbild wesentlich mit – und damit auch die Entscheidung von Unternehmen, mit welchen Anbietern sie arbeiten.

Was sind die Herausforderungen in Sachen Reputation im digitalen Zeitalter?

Die Reputationspflege ist heute komplexer denn je. Unternehmen müssen unterschiedlichste Zielgruppen erreichen, von Geschäftskunden über Konsumentinnen und Konsumenten bis zu aktuellen und potenziellen Mitarbeitern. Dabei ist entscheidend, nicht nur präsent zu sein, sondern die jeweils relevanten Botschaften in passender Tonalität und zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal zu kommunizieren. Hinzu kommt die enorme Geschwindigkeit, mit der sich Informationen verbreiten: Ein einzelnes Erlebnis kann in kürzester Zeit große Wirkung entfalten – positiv wie negativ. Wer hier nicht klar positioniert und aktiv steuert, läuft Gefahr, unsichtbar oder missverstanden zu werden.

Welche Empfehlungen haben Sie für Unternehmen, um ihre Reputation zu steigern?

In der Logistik, wo Angebote oft als austauschbar gelten und der Preis im Vordergrund steht, ist Reputation ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Unternehmen sollten gezielt kommunizieren, wofür sie stehen – etwa für Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit oder Arbeitgeberqualität. Wichtig ist, diese Werte sichtbar zu machen: durch transparente Kommunikation, Einblicke in die Praxis und glaubwürdige Aussagen. Reputationsmonitoring hilft, relevante Themen frühzeitig zu erkennen und auf Kritik rasch zu reagieren. Wer konsistent und authentisch auftritt, kann sich auch in einem herausfordernden Umfeld erfolgreich differenzieren.