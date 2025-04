In Deutschland war laut einer Studie der Bundesvereinigung Logistik jedes zweite Unternehmen in Deutschland innerhalb von fünf Jahren mindestens einmal Opfer eines Cyberangriffs. In Österreich stiegen laut einer Studie des Wirtschaftsprüfer KPMG und dem Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) Cyberangriffe auf Unternehmen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 201 Prozent. Tendenz steigend. Jedes sechste Unternehmen in Österreich meldete im Jahr 2024 außerdem bereits einen „erfolgreichen“ Angriff.

Niko Härig, Co-Leiter der Fachgruppe Datenschutz des Bundesverbands der Unternehmensjuristinnen und Unternehmensjuristen e. V. (BUJ) und Datenschutzbeauftragter bei der Frachtenbörse Timocom, findet, dass trotz dieser Zahlen viele Unternehmen noch immer völlig sorglos mit sensiblen Informationen um gehen. "Es ist Zeit, dass sich daran etwas ändert und wir Daten über Unternehmen, Partner und Kunden als das betrachten, was sie sind: ein wertvolles Gut, das es zu schützen gilt", meint er. Im folgenden Gastbeitrag gibt er konkrete Tipps zum Datenschutz in digitalen Frachtenbörsen.

