DB Schenker erwirbt in Finnland den Logistikpartner Vähälä Logistics Oy und deren 100-prozentigen Tochtergesellschaften, bekannt als Vähälä Yhtiöt. Die finnische Logistikgruppewurde 1937 gegründet und bietet als Partner des DB Schenker-Netzwerks nationale Landverkehre in Mittel- und Nordfinnland an. Die Zusammenarbeit reicht bis ins Jahr 1956 zurück.

"Mit dieser Akquisition stärken wir die Position von DB Schenker in Europa", sagt Helmut Schweighofer, CEO von DB Schenker in Europa. "Mit der Übernahme von Vähälä Yhtiöt, das bereits für DB Schenker in Finnland tätig ist, haben wir die Möglichkeit, die Struktur des Landverkehrsnetzes von DB Schenker in Mittel- und Nordfinnland zu erweitern."