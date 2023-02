SkyCell bietet hybride temperaturgeführte Containerlösungen an, die einen effizienten Transport von wichtigen Impfstoffen und anderen pharmazeutischen Produkten in Gebiete ermöglichen, in denen es die notwendige Kühlinfrastruktur nicht gibt. Je nach Größe kann ein einzelner Container 30.000 bis 60.000 Impfstoff-Fläschchen aufnehmen. Da Container leicht, effizient, wiederverwendbar sind und aus umweltfreundlichem Material bestehen, zahlen sie auch auf die Nachhaltigkeitsambitionen von DB Schenker ein.

„Die Sicherheit von Medikamenten spielt in der Pharmabranche eine zentrale Rolle und wir sind froh, mit DB Schenker einen Partner zu haben, der auch in Monitoring-Technologie und Infrastruktur investiert. SkyCell- Container sind seit 2012 mit IoT-Sensoren ausgestattet und die fast eine Milliarde gesammelten Transportdaten ermöglichen es uns, zukünftige Transporte zu simulieren, um Risiken zu minimieren“, erklärt Nico Ros, CTO von SkyCell.