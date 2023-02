Das Siemens-Werk in Chemnitz produziert Schaltanlagen und kundenspezifische elektronische Komponenten für den weltweiten Markt. In einem Jahr sollen so mehr als 1.270.000 Materialteile für die Produktion der Applikationen gelagert werden. Die kompakte Stückgut-Kommissionierlösung von Dematic soll bei Siemens nicht nur die Lagerflächennutzung verbessern, sondern gleichzeitig die Kommissionierung und den Materialfluss für die Produktion automatisieren. Sie beinhaltet ein AutoStore-System mit mehr als 45.000 Behältern für die Lagerung von Kleinteilen mit angrenzender Dematic-Fördertechnik. Neben der Zeit- und Kostenersparnis bietet die Dematic-Lösung für Siemens eine höhere Kapazität und Lagerdichte sowie eine reduzierte Fehlerquote bei der Montage von Bauteilen.

„Bis jetzt haben wir an dem Standort mit einem manuellen Modulregallager gearbeitet. Mit der neuen Lösung wird nun der gesamte Materialfluss automatisiert, um stets eine sehr gute Produktionsversorgung zu gewährleisten, die sich flexibel in die Arbeitsprozesse bei Siemens integriert“, sagt Carsten Sambo, Leiter Inbound-Logistik, Siemens WKC. Als langjähriger Beratungspartner von Siemens hatte die Kion-Konzernschwester Still Dematic vorgestellt. Zudem lieferte der Intralogistikexperte und Gabelstaplerhersteller – als Teil des logistischen Gesamtkonzepts – eine Regalanlage für etwa 12.000 Stellplätze sowie 2.100 Quadratmeter Bühnenfläche für das Lager. Bei der Entwicklung der Stückgut-Kommissionierlösung arbeitete Dematic mit Siemens WKC zusammen.