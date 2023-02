Mit dem Dematic Conveyor ConfiKIT lassen sich via Laptop oder Tablet direkt vor Ort beim Kunden individuelle und auf die Anforderungen abgestimmte Fördersysteme zusammenstellen. Dabei ist es möglich, sämtliche Parameter wie beispielsweise Art und Größe des Förderguts oder vorhandene Stellfläche und Umgebung zu berücksichtigen. Die unterschiedlichen Module umfassen neben der Art des Förderers auch Lastannahmestellen, digitale Kontur- und Gewichtskontrollen sowie Übergabepunkte. „Unpassende bzw. ungeeignete Module und Kombinationen schließt das Dematic Conveyor ConfiKIT von vornherein aus“, erklärt Buchmann. Auf diese Weise sei garantiert, dass die individuellen Projektierungen später auch eins-zu-eins umgesetzt werden können. Darüber hinaus lässt sich die gewünschte Förderstrecke im Anschluss in 3D darstellen. Entspricht alles den Vorstellungen des Kunden, generiert das Dematic Conveyor ConfiKIT ein Angebot, optional auch mit Transport- und Montagekosten – ein Prozess, der zuvor deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Einen Vorsprung von schätzungsweise vier Wochen räumt Buchmann dem Tool allein durch die verbesserte Planung und Angebotserstellung ein. Aber auch die Realisierung vor Ort wird durch die Standardisierung und Vormontage der Module deutlich schneller möglich sein.