Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass das weltweite Gesamtvolumen der Fusionen und Übernahmen in der ersten Jahreshälfte auf 95,2 Milliarden US-Dollar steigt – und damit deutlich höher liegt als in den beiden vergangenen Halbjahren (HJ1 2020: 37,1 Milliarden US-Dollar / HJ2 2020: 62,7 Milliarden US-Dollar). Großen Anteil daran hatten die 16 sogenannten Mega-Deals, bei denen das Volumen jeweils eine Milliarde US-Dollar überschritt. Hier sticht die Deal-Ankündigung von Canadian National Railway zur Übernahme von Kansas City Southern mit einem Gesamtwert von 33,5 Milliarden US-Dollar hervor.

Ein Blick auf die regionale Verteilung zeigt jedoch, dass Europa deutlich hinter Asien zurückliegt. Hier gab es in der ersten Jahreshälfte 41 Deals zu verzeichnen – immerhin drei mehr als in Nordamerika, aber deutlich weniger als in Asien, wo in den ersten sechs Monaten des Jahres 69 Deals angekündigt wurden. Mit Blick auf das Volumen liegt Nordamerika mit 59,7 Milliarden US-Dollar klar an der Spitze. Europa schafft es beim Deal-Volumen mit 23,1 Milliarden US-Dollar nur auf Rang drei hinter Asien (27,4 Milliarden US-Dollar).